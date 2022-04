Het is de Dag tegen Pesten: 'Praat erover'

Veel kinderen hebben er helaas last van: pesten. Grote kans dat het er vandaag bij jou in de klas ook over gaat. Het is namelijk de Dag tegen Pesten. Tijdens deze landelijke dag hopen de bedenkers dat er op scholen meer over wordt gepraat. Dat hoopt de minister die over onderwijs gaat ook. Vanochtend vertelde hij in een televisie-programma dat veel kinderen het vaak op school meemaken. Bekende Nederlanders Ook bekende mensen maken pesten mee. Dit kan zorgen voor veel pijn en verdriet. Zo vertelde YouTuber Qucee laatst in een podcast dat hij vroeger werd gepest. Hij werd zelfs weggepest bij een verjaardagspartijtje. Radio-dj Fernando Halman roept iedereen op om het te zeggen als je gepest wordt. Volgens hem kunnen andere mensen helpen om het op te lossen.

Als je gepest wordt op school, praat erover met mensen. Talk. radio-dj Fernando

Wij zijn benieuwd wat jullie een goede oplossing tegen pesten vinden. Reageer op onze vraag!

Wat is volgens jou een oplossing tegen pesten? Verstuur Favoriet maken Reageer op de stelling: Wat is volgens jou een oplossing tegen pesten?

In het Jeugdjournaal hebben we het vaker over pesten. We hebben er zelfs een hele uitzending over gemaakt. Die kan je hieronder terugkijken:

