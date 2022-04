Kindervraag: Hoe lang bestaat het frikandelbroodje al?

Het is een iconische Nederlandse snack: het frikandelbroodje. Duizenden Nederlandse scholieren hebben er wel eens eentje gegeten in de pauze. En jullie gebruiken het woord heel vaak in de reacties. Maar hoe is het eigenlijk ontstaan? We kregen er een vraag over van iemand met de verrassende naam: Frikandelbroodje2.0.

Hoe lang bestaan frikandelbroodjes al? Frikandelbroodje 2.0

Zonder frikandel geen frikandelbroodje. En de frikandel is in 1954 bedacht in Dordrecht. Een slager mocht geen gehaktballen meer verkopen aan restaurants en bedacht daarom iets anders. Een langwerpige gehaktbal met een nieuwe naam: frikadelle. En frikadelle werd later frikandel. Hoe de frikandel uiteindelijk evolueerde in een frikandelbroodje, dat zie je in de video!

