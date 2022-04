Nieuwswekker: Geld betalen voor Venetië + Eindtoets groep 8

Hallo! Wat fijn dat je weer tijd neemt voor de Nieuwswekker. Hier lees je wat je misschien gemist hebt en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen natuurlijk weer met... Het weer Het wordt met zo'n 12 tot 19 graden iets kouder dan de afgelopen dagen. Maar de zon verdwijnt niet! Die schijnt lekker de hele dag.

Het weer van woensdag 20 april NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Toeristen die naar Venetië op vakantie willen, moeten voortaan per persoon 10 euro entree betalen. Zo hoopt het bestuur van de stad dat het iets minder druk wordt. Het gaat om een proef die een half jaar duurt. De burgemeester zegt dat het geld nodig is om de stad schoon te maken en alle gebouwen te onderhouden.

Drukte in Venetië ANP

- Minder mensen hebben een Netflix-abonnement. In de afgelopen 3 maanden is het aantal abonnees met 200.000 gedaald. Het komt waarschijnlijk doordat er ook veel andere streamingdiensten zijn, zoals HBO en Disney+. Ook zijn in veel landen de corona-regels afgeschaft, waardoor mensen minder tv kijken.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Een flesje water op tafel, misschien een snoepje en stille klassen. Zo gaat het in veel groepen 8 deze week, want de eindtoets wordt gemaakt. En dat gebeurt op veel scholen digitaal. Wij gaan vandaag langs bij de Willem Alexanderschool in Woerden waar ze zo'n toets maken. Ze maken de toets daar allemaal op een computer of laptop. We hebben daar ook een stelling over.

Een toets digitaal maken is fijner dan op papier. Eens Oneens Verstuur Eens 49.3% Oneens 50.7% Favoriet maken Reageer op de stelling: Een toets digitaal maken is fijner dan op papier.

- Concentreren op een les of schoolwerk kan lastig zijn voor kinderen die gevlucht zijn voor oorlog. Daarom zijn er speciale lessen. Die werden al gegeven op scholen waar kinderen die nieuw zijn in Nederland op zitten. Nu er veel kinderen uit Oekraïne komen, is er meer vraag naar de lessen. Vanavond zie je in het Jeugdjournaal hoe de lessen eruitzien. - Het Museumplein in Amsterdam krijgt duizenden nieuwe bewoners. Er worden vandaag 8000 wormen vrijgelaten op de grasmat. De wormen moeten ervoor zorgen dat het gras beter groeit.

En dan nog even dit: Diep in de zee bij Hawaii hebben onderzoekers een bijzondere vis gefilmd: de Chaunacops coloratus. En daar zijn ze blij mee, want deze vis wordt niet vaak gezien. Ook kan de vis wat bijzonders: het dier heeft een uitschuifbare-bek.