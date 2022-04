Duizenden mensen rijden met ongeldig rijbewijs

Duizenden mensen rijden gewoon rond in Nederland terwijl hun rijbewijs niet geldig is. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die gepakt zijn met alcohol of drugs op achter het stuur. Ook mensen die te oud of verward zijn, mogen niet meer rijden.

Als je rijbewijs niet meer geldig is, moet je hem zelf inleveren. Maar lang niet iedereen doet dat. Vorig jaar moesten 10.000 mensen hun rijbewijs inleveren. Maar de organisatie die er over gaat, kreeg er maar 4240.

Boete

Vorig jaar werden bijna 5000 mensen gepakt, omdat ze reden met een ongeldig rijbewijs. Als je rondrijdt zonder geldig rijbewijs kun je daar een boete van 180 euro voor krijgen.