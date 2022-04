Netflix heeft voor het eerst in 10 jaar minder abonnees

Volgens journalist Nando Kasteleijn probeert het bedrijf dat te doen met slimme trucjes. De meeste mensen delen bijvoorbeeld nu hun wachtwoord met andere mensen. In de toekomst kan dat misschien niet meer.

Netflix is nog wel de grootste streamingdienst ter wereld. Het bedrijf verdient geld door alle abonnees die iedere maand geld betalen om te kunnen kijken. Maar ook met minder abonnees wil Netflix nog steeds veel geld verdienen.

Het komt waarschijnlijk doordat er ook veel andere streamingdiensten zijn, zoals HBO en Disney+. Ook zijn in veel landen de corona-regels afgeschaft, waardoor mensen minder tv kijken.

Minder mensen hebben een Netflix-abonnement. In drie maanden is het aantal abonnees met 200.000 gedaald. Netflix denkt dat de komende maanden nog meer mensen hun abonnement opzeggen.

Als je daar geen zin in hebt, blijven er genoeg andere streamingdiensten over. Welke kijk jij graag? Laat het hieronder even weten.