Nieuwe Jeugdjournaal-podcast over BN'ers die sorry zeggen

Het is de laatste tijd vaak in het nieuws: bekende mensen die sorry zeggen. Bijvoorbeeld Lil' Kleine, Will Smith of voetballer Cristiano Ronaldo. En ook jij hebt vast wel eens sorry gezegd tegen iemand.

Soms kan dat best moeilijk zijn, sorry zeggen. Waarom is dat? En wat gebeurt er eigenlijk in je hersenen als je sorry zegt? Die vragen kregen we van kinderen binnen.

Bart en Pien beantwoorden ze in de nieuwe podcast, samen met Paul van Lange. Hij is wetenschapper en weet alles over sorry zeggen.