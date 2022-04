Oproep: Wat wil jij weten van muziekproducent Jack $hirak?

Binnenkort gaan we langs bij Jack $hirak met jullie vragen. Dus als je iets van hem wilt weten, dan is dit je kans!

Jack $hirak is een muziekproducent en maakt beats voor veel grote Nederlandse hiphop-artiesten. Je kent hem misschien wel van zijn hit UHUH samen met Ronnie, Flex, Lil' Kleine en Yssi SB. Of van Amsterdam, met Christian D, Brysa en Ashafar.

Wie weet zie jij jezelf dan wel terug in het Jeugdjournaal!

Jack $hirak heet eigenlijk Julien Willemsen en is 28 jaar oud. Hij heeft een Nederlandse vader en Franse moeder. Thuis sprak hij dus ook veel Frans. Jack is al sinds zijn zesde bezig met muziek en zat toen op pianoles. De artiest ging op zijn 14e naar de Popschool Ommoord in Rotterdam, waar hij beats leerde maken.

Jack had niet altijd een makkelijke jeugd. Toen hij op de middelbare school zat, overleed zijn moeder. Hij kon toen niet goed omgaan met zijn emoties en hij hing veel op straat rond. Maar nu heeft hij dus een succesvol platenlabel.