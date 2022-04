Wow: Luiaarden krijgen hun TIENDE baby

Ze houden van luieren en relaxen. Én van baby's maken dus. Een luiaardvader en -moeder hebben net hun tiende baby gekregen. De baby-luiaard is geboren in Dierenpark Amersfoort. De verzorgers weten nog niet of het pasgeboren jong een jongetje of een meisje is. Maar ze zijn wel trots op moeder Amaka en vader Quasimodo.