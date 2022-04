Nieuwswekker: 1000 motoren naar feest + Vliegtuigje Capitool

- In IJmuiden is een meisje van 16 met meer dan 1000 motorrijders naar school gereden. Dat deed ze als protest tegen pesten. Ze is zelf gepest vanwege haar kledingstijl. Door met allemaal stoere motorrijders aan te komen, wil ze laten zien dat pesten echt niet moet kunnen.

- In de VS is groot alarm geslagen. Een vliegtuigje met parachutisten vloog daar over het Capitool, een belangrijk gebouw waar politici werken. De beveiligers van het Capitool zagen dat als bedreiging. Het hele gebouw werd ontruimd. Later bleek dat het vliegtuigje van het leger was en dat de parachutisten in het vliegtuigje onderweg waren naar een honkbalwedstrijd om daar een stunt te doen. Niks aan de hand dus! Veel mensen zijn verbaasd dat het zo mis is gegaan.

- Er is een nieuwe Jeugdjournaal-podcast! Deze keer gaat het over 'sorry' zeggen. Soms kan dat best moeilijk zijn, sorry zeggen. Waarom is dat? En wat gebeurt er eigenlijk in je hersenen als je sorry zegt? Dat hoor je in de podcast.