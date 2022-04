Deel van flat in Bilthoven ingestort na explosies

In Bilthoven is een deel van een flat ingestort bij een gasexplosie. In het gebouw was een gaslek ontdekt en er waren al acht woningen ontruimd op het moment van de explosie. Meerdere brandweerlieden raakten wel gewond.

Een deel van de gevel en enkele vloeren zijn verwoest.

Er is nog niet veel bekend over dit nieuws. We weten nog niet hoeveel gewonden er zijn en hoe het met slachtoffers gaat. Er zijn veel ambulances naar de plek van de explosie om te helpen.