Nieuwswekker: Koningsspelen + EK Pokémon

Goedemorgen! Grote kans dat je gaat sporten, want de Koningsspelen zijn vandaag. Duizenden scholen doen er aan mee en het wordt heerlijk weer om buiten te bewegen. Er is veel zon en het wordt 13 tot 18 graden.

Dit heb je misschien gemist: - Het Rode Kruis gaat op een andere manier vluchtelingen in en uit Oekraïne helpen. In plaats van voedsel, kleren of andere spullen gaat de hulp-organisatie nu een betaalkaart geven aan de vluchtelingen. Hiermee kunnen ze zelf de spullen kopen die ze nodig hebben. Hierdoor zijn de gevluchte mensen beter geholpen volgens het Rode Kruis. - Een teleurstellende avond voor het Nederlandse mannen-team bij het baanwielrennen. Voor het eerst sinds 2017 hebben zij geen goud gewonnen op de teamsprint. Ze haalden zelfs de finale niet van de wereldbeker-wedstrijd. In de troost-finale wonnen ze wel brons.

Gelukkig waren er de vrouwen nog. Zij pakten met overmacht wel de gouden medaille.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - De Koningsspelen worden in Delft officieel geopend. Verslaggever Annabelle is er ook en gaat de koning en koningin interviewen. Dat zie je vanavond in de uitzending en zo snel mogelijk hier online. We hebben ook een stelling over de Koningsspelen.

Sporten is net zo belangrijk als leren

- In Duitsland begint het EK Pokémon. Er zijn onder andere wedstrijd in de categorie Pokémon-videospellen, Pokémon-kaarten en Pokémon Go. Via Twitch zijn de wedstrijden te bekijken. - Vier leeuwen van Stichting Leeuw komen vandaag aan in Zuid-Afrika. Simba, Stella, Cesar en Elsa werden in Nederland opgevangen, maar kunnen nu naar een natuurpark met meer ruimte.

En dan nog even dit: Deze Spider-Man heeft een bijzondere missie. Hij gaat de strijd aan met afval: