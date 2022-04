Hosja (13) bleef in Kiev: 'Iedereen uit mijn klas is gevlucht'

Toen twee maanden geleden de oorlog in Oekraïne uitbrak, zijn veel mensen gevlucht. Naar steden waar het rustiger was of naar het buitenland.

Maar sommige mensen bleven, ook Hosja van 13. Hij woont met zijn ouders en kat Kiroesja in de hoofdstad Kiev. Ze bleven thuis, ook toen er in de stad hard werd gevochten.