Meesters en juffen krijgen voortaan meer salaris

Goed nieuws voor je juf of meester: die krijgt vanaf volgend schooljaar meer salaris. Dennis Wiersma, de minister van Onderwijs, maakte dat vandaag bekend. Alle basisscholen in Nederland krijgen samen meer dan 900 miljoen euro.

Er komt ook extra geld om kinderen die een achterstand hebben, beter te helpen. En leerkrachten krijgen ook meer tijd en geld om zelf dingen te leren.

De regering hoopt dat zo meer mensen juf of meester wil worden. Dat is hard nodig, want er is nog steeds een groot tekort aan leraren. Op sommige scholen lukt het bijna niet om genoeg juffen en meesters te vinden.