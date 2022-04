Nieuwswekker: FC Volendam + 'Hi Marco, prima!'

Hallo! Ga jij wat leuks doen dit weekend? Je begint het in ieder geval goed met het lezen van deze Nieuwswekker. Hier lees je wat je misschien gemist hebt en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen natuurlijk weer met... Het weer Het wordt een lekker warme zaterdag met zo'n 18 tot 21 graden. Het waait nog steeds, maar de zon is ook volop aanwezig.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - FC Volendam gaat volgend seizoen weer voetballen in de Eredivisie. Nu speelt de club nog in een competitie-niveau lager. Door gisteravond met 2-1 te winnen van FC Den Bosch kan geen andere club Volendam meer inhalen. En dus promoveren ze. Eerder werd al bekend dat ook FC Emmen volgend jaar weer in de Eredivisie gaat spelen.

Feest voor FC Volendam in Den Bosch Pro Shots

- De Invictus-games zijn afgelopen. Dat zijn een soort Olympische Spelen voor militairen en oud-militairen die gewond zijn geraakt tijdens hun werk. Het toernooi was dit jaar in Den Haag. Gisteravond was een grote show om het af te sluiten. - Een Engelse kat is na 5 jaar teruggevonden op een Schots booreiland in de Noordzee. Op het booreiland werd het dier in een container gevonden. Daar werd gecheckt van wie de kat was. Toen bleek dat de eigenaar het dier al 5 jaar mist. Baasje en kat zijn nu gelukkig weer herenigd.

BBC

Dit gaat er vandaag gebeuren: - 'Hi Marco, primaaaa.' Waarschijnlijk heb jij dit wel eens gezegd of iemand horen zeggen op het schoolplein. De 17-jarige Sam gaat namelijk viral op Tiktok met deze zin en veel mensen doen hem na. In het Jeugdjournaal zie je vanavond hoe hij dat vindt. - Max Verstappen start vandaag vanaf de eerste plek in de sprintrace in de Formule 1. Het is voor het eerst dit seizoen dat er een sprintrace gereden wordt. De race is maar een half uur lang en wie als eerste over de finish komt start morgen in de 'echte' race vooraan. Ook zijn er punten te verdienen voor de strijd om het Wereldkampioenschap.

Max Verstappen in Italië AFP

- Let dit weekend goed op of je in je tuin of op je balkon een bij ziet vliegen. Het is namelijk weer tijd voor de nationale bijen-telling. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om in een korte tijd bijen te spotten in de tuin of op het balkon. De organisatie wil zo te weten komen hoe het met de bijen in Nederland gaat.

En dan nog even dit: Natúúrlijk waren zij ook bij de opening van de Koningsspelen: koning Willem-Alexander en koningin Máxima. En daar was de koningin wel heel erg open over de fitheid van hun gezin.