FC Volendam mag na 13 jaar weer naar de Eredivisie

Het is de voetballers van FC Volendam gelukt! Ze mogen volgend seizoen weer voetballen in de Eredivisie. De laatste keer dat dat lukte was in 2009.

Nu voetbalt de club nog in de Keuken Kampioen Divisie. Dat is een competitie-niveau lager dan de Eredivisie. Maar door gisteravond met 2-1 te winnen van FC Den Bosch blijft Volendam tweede staan. Andere clubs kunnen Volendam op de ranglijst niet meer inhalen en dus promoveren ze.