Zie jij ze vliegen? Het is weer tijd voor de Nationale Bijentelling

Ze zijn geel met zwart en je mag ze gaan tellen: bijen! Dit weekend is weer de Nationale Bijentelling. Iedereen wordt gevraagd om in je tuin of op je balkon de insecten te tellen.

Ga een korte tijd in je tuin of op je balkon zitten en tel elke bij die je ziet!

Er zijn in Nederland zo'n 360 soorten bijen. De helft van alle soorten wordt bedreigd. En dat is slecht nieuws. Daarom wil de organisatie van de telling goed in de gaten houden hoeveel bijen er nog zijn.

Teldagen

Er zijn in Nederland nog veel meer teldagen. Er worden bijen, vogels, vleermuizen, spinnen, vlinders en nog veel meer geteld op speciale dagen. Eerder maakte we daar deze video over.