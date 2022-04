Schiphol: 'Kom niet meer naar het vliegveld'

De drukte komt omdat het de eerste dag van de meivakantie is, maar vooral doordat het bagagepersoneel van de KLM aan het staken is.

Het is super druk op Schiphol. Er staan meterslange rijen voor de vertrekbalies en tientallen vliegtuigen vertrekken niet naar hun bestemming. En Schiphol roept nu zelfs op om niet meer naar het vliegveld te komen.

Ook wil de vliegtuig-maatschappij werknemers van een ander bedrijf inhuren. Hier is het KLM-personeel niet blij mee.

Het bagage-personeel van KLM is aan het staken, omdat ze het onder andere niet eens zouden zijn met hun hoge werkdruk.

Het bagage-personeel wil in gesprek met de directeur van KLM en een oplossing zoeken.

Vakantie

Wat het vandaag extra druk maakt op het vliegveld is de begin van de meivakantie. Dit is altijd al één van de drukste dagen van het jaar. Door de stakingen is het begin van de vakantie voor sommige mensen dus een stuk minder leuk.