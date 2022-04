Opvangplek voor gewonde vissen in Europa open

Vanaf vandaag is er een nieuwe verblijf voor gewonde of zieke vissen geopend. De opvangplek staat in het dorp Anna Paulowna, in Noord-Holland. Iedereen die dat wil mag er komen kijken.

Eerste in Europa

Het is de eerste en enige opvangplek in Europa voor gewonde of zieke grote vissen, zoals de bruinvis. Bijvoorbeeld omdat ze in visnetten verstrikt raken. Of omdat ze de weg zijn kwijtgeraakt en op een strand aanspoelen.

In de opvang kunnen de kleinere walvissoorten vanaf nu verzorgd worden. Als ze weer gezond zijn worden ze terug in zee vrijgelaten.

Nog geen dieren

Ook al kunnen mensen vanaf nu langskomen, toch is er nog niet zoveel te zien. Op dit moment zijn er nog geen dieren die beter moeten worden gemaakt. Toch verwachten de mensen die er werken dat het snel drukker wordt.