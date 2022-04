Mohammad wint voorleeswedstrijd in gebarentaal

In Utrecht was vandaag de finale van de Nationale Lees Vertelwedstrijd. Daarbij lezen kinderen niet voor met hun stem, maar met gebaren. In de finale stonden zes kinderen: Jionedrick, Ardo, Mohammad, Sedra, Julian en Nisa.

Het gaat in de spannende finale om wie het verhaal zo goed mogelijk in gebarentaal overbrengt. Makkelijk is het niet om in gebarentaal een boek te vertellen. Want gebarentaal is anders dan geschreven of gesproken taal. De volgorde van woorden is bijvoorbeeld anders.

Jury

Het was een lastige klus voor de jury, want alle zes vertellers deden het heel goed. Uiteindelijk werd er één winnaar gekozen, en dat is Mohammad.