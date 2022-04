Nieuwswekker: Explosie in Nigeria + Verstappen op plek 1

Dit heb je misschien gemist:

- Verdrietig nieuws uit Nigeria. Door een grote explosie bij een verboden oliebedrijf zijn waarschijnlijk meer dan honderd mensen om het leven gekomen. In het Afrikaanse land zijn veel bedrijven die stiekem olie verwerken. Er werken vaak arme mensen in gevaarlijke omstandigheden.

- In de eredivisie is het Ajax en PSV allebei gelukt om te winnen, maar dat was niet makkelijk. PSV staat tweede in de competitie en kwam op achterstand tegen Cambuur. Uiteindelijk won de club uit Eindhoven toch met 2-1. Ajax staat eerste en won met heel veel moeite met 1-0 van NEC. Brian Brobbey scoorde in de laatste minuten.

- In Engeland is de grootste bokswedstrijd van het jaar gehouden. In een stadion met zo'n 94.000 (!) mensen won Tyson Fury van Dillian Whyte. Voor Fury was het de 32ste zege in 33 partijen en zijn 23ste op knock-out.