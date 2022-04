Irene Schouten over schaatsen, haar moeder en de kermis

Irene Schouten is opgegroeid in het dorp Andijk, en haar familie heeft een bedrijf waar tulpen worden gemaakt. De moeder van Irene heeft een paar jaar geleden een hersenbloeding gekregen. Daardoor woont ze nu in een verzorgingstehuis. In het interview met Noortje vertelt ze hoe dat is. En beantwoordt ze nog veel meer vragen van kinderen.