Nieuwswekker: Macron wint + Jeugdjournaal op TikTok

Heb je al vakantie of moet je deze week nog naar school? Je begint de dag in ieder geval goed met onze Nieuwswekker. Hier lees je bijvoorbeeld over de nieuwe president van Frankrijk en over voetballegende Johan Cruijff. Maar we beginnen natuurlijk met...

Het weer

In het noorden van het land schijnt de zon. Als je in het zuiden van Nederland bent kun je beter een regenjas aantrekken, want daar kan het gaan regenen.