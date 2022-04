Het NOS Jeugdjournaal zit nu ook op TikTok

Het heeft even geduurd, maar vanaf nu kun je het nieuws van het NOS Jeugdjournaal ook volgen via TikTok. Op ons kanaal posten we bijna iedere doordeweekse dag een video over het laatste nieuws. En je krijgt een kijkje achter de schermen bij het Jeugdjournaal.

Onderzoek

Uit een groot onderzoek onder kinderen van 9 tot en met 13 jaar blijkt dan 86 procent van de kinderen op TikTok zit. Vooral dansjes, comedy en bekende mensen zijn populair, maar de helft zegt er ook naar filmpjes over het nieuws te kijken. Vanaf nu kan dat dus ook bij ons.