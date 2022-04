Nieuwswekker: Rijkste man koopt Twitter + Lintjes uitgereikt

Het wordt lekkerder weer dan maandag. Er zijn wolken, maar er is ook genoeg zon. Alleen in het zuidoosten kan het 's ochtends nog regenen.

Goedemorgen! Ook tijdens jouw vakantie houden we het nieuws voor je bij. In deze Nieuwswekker lees je wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Met natuurlijk eerst...

- De Amerikaanse politie heeft een video gedeeld waarin acteur Alec Baldwin een pistool vastheeft. Afgelopen oktober schoot de Amerikaanse acteur een cameravrouw dood op een filmset. Hij zegt zelf dat het een ongeluk was en dat hij niet wist dat er echte kogels in zijn pistool zaten. De politie doet nog onderzoek en gebruikt daarbij ook deze beelden die net voor het incident gemaakt zijn.

- Bij een ongeluk op een vliegveld in Leeuwarden zijn twee militairen zwaargewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar het zou op de grond gebeurd zijn. De twee militairen zijn zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gebracht.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Het is morgen Koningsdag en dat betekent dat het vannacht Koningsnacht is. Op veel plekken zijn feestjes en gaan jongeren de stad in. In Utrecht begint vanavond de vrijmarkt al. Sommige kinderen zitten al de hele dag op straat met hun kleedje met spullen om te verkopen. Vanavond zie je er meer over!

- Vandaag worden de lintjes uitgereikt. Dat zijn een soort medailles voor mensen in Nederland die iets goeds doen voor een ander. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of geld inzamelen voor een goed doel. Mensen die een lintje krijgen worden met een smoes naar het gemeentehuis gebracht. Ze weten van te voren dus niet dat ze er eentje gaan krijgen.