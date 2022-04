Paniek op treinstation om speelgoedzwaard

Op het treinstation van Weesp was even paniek omdat twee jongen rondzwaaiden met een zwaard. Verschillende mensen zagen dat en hadden niet door dat het een speelgoedzwaard was. Ze belden de politie en die kwamen er gelijk op af.

Alle treinen rondom Weesp mochten niet meer rijden, het station werd ontruimd en er ging zelfs een politiehelikopter de lucht in.

Niet handig

Gelukkig bleek er dus eigenlijk niks aan de hand. De politie heeft wel even met de jongens gepraat en uitgelegd dat het niet handig is om met een nepwapen te zwaaien.