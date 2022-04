Zo bereidt Maastricht zich voor op Koningsdag

Na twee jaar wachten is het morgen eindelijk zo ver: De koning die zijn verjaardag viert in Maastricht. De afgelopen twee jaar stond dat bezoek ook gepland, maar kon het vanwege corona niet doorgaan.

De koning, koningin en hun familie lopen morgen een speciale route door de stad. Ze beginnen bij de Sint Servaas-brug en eindigen op het Vrijthof. Dat is een groot plein in het midden van de stad. Langs de route is van alles te zien en te doen.

Om het veilig te houden worden vandaag alvast heel veel hekken neergezet. Ook wordt de stad nog even goed schoongemaakt en worden alle kraampjes opgebouwd. Op het Vrijthof wordt een groot podium neergezet. Als het bezoek van de koninklijke familie is afgelopen, begint daar een muziekfestival.

Thema

Het thema van Koningsdag is 'Leef Maastricht'. 'Leef' betekent niet alleen 'leven', maar ook 'lief' in het Limburgse dialect.

Hier zie je nog meer foto's van de voorbereidingen: