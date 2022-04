De opa én oma van Neeltje krijgen een lintje

Neeltjes opa heeft tijdens zijn leven voor heel veel pleegkinderen gezorgd. Ook was hij voorzitter van de kerk. Neeltjes oma heeft altijd veel vrijwilligerswerk gedaan bij de kerk en in het bejaardenhuis.

Ook nu. Opa en oma wisten wel van elkaar dat ze er een zouden krijgen, maar nog niet van zichzelf. Dat hoorden ze pas op het gemeentehuis en dat was dus een grote verrassing.

Het is een feestelijke dag voor de opa en oma van Neeltje van 11. Ze hebben vandaag allebei een lintje gekregen! Dat is een onderscheiding van de koning voor mensen die iets goeds doen voor Nederland.

Wat is een lintje?

Een lintje is een soort medaille voor mensen in Nederland die iets goeds doen voor een ander. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of geld inzamelen voor een goed doel. Ieder jaar op 26 april, de dag voor Koningsdag, worden de lintjes uitgereikt. Dat moment heet 'de lintjesregen'.

Dit jaar krijgen in totaal 3026 mensen een lintje. 1093 vrouwen en 1933 mannen.