Nieuwswekker: Koningsdag + Champions League

- In een spectaculaire Champions League -wedstrijd heeft Manchester City gewonnen van Real Madrid. Het was tot de laatste minuut spannend, maar Manchester City won uiteindelijk met 4-3. Dit was de eerste wedstrijd van de twee die ze tegen elkaar spelen. De tweede halve finale spelen de topteams tegen elkaar in Madrid. Dat is volgende week woensdag.

- Er zijn ontploffingen geweest in de Russische stad Belgorod. Die stad ligt vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de gouverneur van de regio staat een opslag voor munitie in brand. Er zouden geen burgers gewond zijn geraakt. Het is niet bekend wat de ontploffingen veroorzaakt heeft.

Eerder deze maand zei Rusland dat het Oekraïense leger een opslag voor olie had beschoten. Dat zou volgens veel journalisten de eerste keer zijn geweest dat Oekraïne Rusland aan zou hebben gevallen in Rusland. Of de ontploffingen van nu ook door het Oekraïense leger komen, is niet duidelijk.