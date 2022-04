'Nederlanders vertrouwen de koning minder goed'

Koning Willem-Alexander is niet meer zo populair onder Nederlanders als vorige jaren. Onderzoekers hebben dat gevraagd aan een heleboel Nederlanders. En minder dan de helft heeft veel vertrouwen in de koning. Twee jaar terug had nog driekwart van de Nederlanders veel vertrouwen in de koning. Dat is dus minder geworden. Je kunt in het plaatje hieronder ook zien dat er de laatste twee jaar meer mensen zijn die weinig vertrouwen hebben in de koning.

NOS

Wat vind jij, hebben we een koning (of koningin) nog wel nodig? We hebben er een stelling over:

Nederland kan best zonder koning of koningin. Eens 42.9% Oneens 57.1%

Nederlanders mochten de koning een rapportcijfer geven van de onderzoekers. Dat was een 7- dit jaar. Een ruime voldoende wel, maar in 2020 was het nog een 8-. Mensen zijn dus niet meer zo positief over de koning als eerst. Ze denken nu vaker dat hij niet zo meeleeft met gewone mensen en dat hij soms verkeerde keuzes maakt, zeggen de onderzoekers. Jagen, feestjes en vakantie Zo zeggen sommige mensen dat ze het niet leuk vinden dat de koning nog iedere winter zijn landgoed Kroondomein Het Loo sluit voor publiek zodat de koninklijke familie er kan jagen op wilde dieren. Ook gaf prinses Amalia een feestje voor haar 18e verjaardag in de tuin bij het paleis. Volgens de regering was het toen het beste als er maar vier mensen op bezoek komen. Maar op het feestje waren meer gasten aanwezig. En sommige Nederlanders zijn ook niet blij dat de koninklijke familie op vakantie ging naar Griekenland in de coronacrisis, terwijl het volgens de regering beter was om thuis te blijven. De koninklijke familie kwam toen terug van vakantie en zei sorry.

