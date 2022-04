Zingt de koning hier 'Ik ga zwemmen'?

Op TikTok is een opvallende versie van Ik ga zwemmen populair. Het lijkt alsof het nummer gezongen wordt door koning Willem-Alexander en ook koningin Máxima lijkt mee te dansen. Hierboven zie je een stukje.

De video is natuurlijk niet echt. Het is een deepfake. Dat zijn video's die echt lijken, maar dat niet zijn. In deze video (de eerste Uitgezocht ooit!) legt Benjamin uit hoe dat werkt: