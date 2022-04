Podcast: Kan het koningshuis verdwijnen?

Het is in Nederland al meer dan 200 jaar heel normaal dat we een koning hebben, of een koningin. Maar niet iedereen vindt dat even leuk. Sommige mensen vinden zelfs dat we moeten stoppen met koningen en koninginnen. Het kost te veel geld en het is onzin, vinden ze.

Kan dat eigenlijk, dat Willem-Alexander ineens geen koning meer is, en het hele koningshuis stopt? Bart en Pien zochten het uit! In de nieuwe Jeugdjournaal Podcast hoor je het antwoord.