Nieuwswekker: Laatste SpangaS + Liverpool wint

Goedemorgen! Hopelijk ben je een beetje bijgekomen van Koningsdag en klaar voor een nieuwe dag. Je begint hem in ieder geval goed met de Nieuwswekker én met best mooi weer. De zon gaat vandaag flink schijnen en het wordt zachter dan tijdens Koningsdag.

- Vanavond wordt de laatste aflevering van het tv-programma SpangaS uitgezonden. De serie stopt omdat er de laatste twee jaar steeds minder mensen naar keken. Daarom besloten de tv-bazen dat het programma moet stoppen. Om 17:54 uur is de laatste aflevering op tv. Fans mochten die aflevering maandag al bekijken. Daar maakten we toen deze video over:

- Gisteravond werd er gevoetbald in de halve finale van de Champions League . De Engelse club Liverpool stond tegenover de Spaanse club Villareal, en won met 2-0. Liverpool was het sterkst: het lukte Villareal geen één keer om op het doel te schieten. Toen Liverpool dat wel deed, probeerde de keeper van Villareal de bal weg te slaan. Maar daardoor kwam de bal in het doel terecht! De tweede goal werd gemaakt door Sadio Mané. Volgende week dinsdag spelen de clubs nog een keer tegen elkaar. Wie in totaal de meeste doelpunten maakt, gaat naar de finale.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Vogelgriep blijft maar rondgaan in Nederland. Het is de ergste vogelgriep in bijna 20 jaar. De ouders van Marieke van 12 hebben een kippenboerderij, maar ze mag niet bij de kippen komen. En de kippen mogen ook niet naar buiten. Vandaag vertelt ze in het Jeugdjournaal hoe dat is.

- Vanavond is het Musical AwardsGala in Rotterdam. Dat zijn de prijzen voor de beste musicals en musicalsterren van Nederland. 14 de Musical, Aladdin, De Tina Turner Musical en Titanic maken kans in de categorie beste grote musical.

- Iets meer dan de helft van de kinderen die op TikTok zit, ziet wel eens filmpjes die niet geschikt zijn voor kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jeugdjournaal. Kinderen zien dan bijvoorbeeld video's waar geweld in voor komt, waar veel bloot in te zien is of veel in gescholden wordt.

Deze week maakten we al een ander verhaal over ons onderzoek. Toen ging het over de populariteit van de app en dat TikTok best verslavend kan zijn: