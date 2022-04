Vogelgriep bij kippenbedrijf van Marieke: 'Het was heel erg'

Marieke van 12 woont op een kippenboerderij in de plaats Den Bommel. Haar ouders hebben een boerderij met 84.000 kippen. Vorig jaar was er op hun bedrijf vogelgriep, en moesten heel veel kippen expres gedood worden.

De vogelgriep is een erg besmettelijk en dodelijk virus voor vogels. In Nederland hebben boerderijen er al maanden last van. Door de ziekte moeten miljoenen kippen en kalkoenen verplicht binnenblijven. Ook zijn er al bijna 3 miljoen vogels door de ziekte doodgegaan. Nog nooit eerder waren er in Europa zóveel dieren mee besmet. Het virus is voor mensen niet gevaarlijk.