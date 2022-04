Feyenoord-fans dromen al van Europese Cup

Vanavond staat Feyenoord in de halve finale van de Conference League. Feyenoord-fans kijken uit naar de wedstrijd. De laatste keer dat de club het zo goed deed in een Europese competitie, is meer dan 20 jaar geleden.

Feyenoord speelt tegen de Franse club Olympique Marseille. Voetbalexperts denken dat de Franse club een grotere kans heeft om te winnen, maar je weet het natuurlijk nooit.