Veel kinderen zien ongeschikte video's op TikTok

TikTok staat vol leuke dierenfilmpjes, grappige bloopers en dansjes. Maar er staan ook video's op die kinderen liever niet willen zien. Meer dan de helft (57 procent) van de kinderen ziet dit soort TikToks weleens voorbijkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Jeugdjournaal.

Het kan gaan om video's met geweld (50 procent), video's met beledigingen of scheldwoorden (46 procent), enge video's (45 procent) of video's waarin bloot te zien is (42 procent). Vooral jongens komen deze filmpjes tegen, meisjes iets minder vaak.