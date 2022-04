Nieuwswekker: Feyenoord en Aladdin winnen

Goedemorgen! Lekker geslapen? Hopelijk ben je aan het genieten van de vakantie. In dit artikel hebben we het nieuws weer voor je klaargezet.

- Feyenoord is een stap dichter bij de finale van de Conference League . Gisteren speelden ze tegen de Franse club Olympique Marseille en wonnen met 3-2. Na 20 minuten stond Feyenoord 2-0 voor, maar niet veel later werd het gelijkspel. Maar meteen na de rust scoorde Cyriel Dessers. De trainer van Feyenoord vond het een spectaculaire wedstrijd. Hij zegt dat "de sfeer in het stadion het helemaal geweldig maakte. Er waren heel veel kansen, constant plotwendingen en goed en mooi voetbal." De clubs spelen op 5 mei nog een keer tegen elkaar. Wie in totaal de meeste doelpunten heeft gemaakt, gaat naar de finale.

Toen S10 het nummer presenteerde maakten we er deze video over:

- S10 vertrekt naar Turijn in Italië voor het Eurovisiesongfestival. Zij doet namens Nederland mee met het nummer De Diepte. Dat schreef zij speciaal voor het Songfestival. Op 10 mei treedt S10 op in de eerste halve finale. Als de zangeres genoeg punten haalt, staat ze vier dagen later in de grote finale.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Bewoners van de ingestorte flat in Bilthoven kunnen de komende weken nog niet naar huis. Een deel van het gebouw stortte vorige week in door een gasexplosie. Er is geen water, stroom en gas meer en het is ook nog niet zeker of een deel van het gebouw ooit nog veilig genoeg gemaakt kan worden. Deskundigen gaan bekijken of het hele gebouw moet worden gesloopt.

Kinderen in de buurt schrokken erg van de explosie. Vorige week maakten we er deze video over: