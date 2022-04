Gezocht: Wie heeft er 12,8 miljoen euro gewonnen?

Heel veel mensen dromen ervan: miljoenen euro's winnen met een loterij. Voor één iemand kwam die droom in maart uit, alleen één probleem. Diegene weet dat waarschijnlijk niet.

De Staatsloterij is namelijk al weken op zoek naar de persoon die met één lot 12,8 miljoen euro heeft gewonnen. Het lot werd verkocht in een winkel in de Zuid-Hollandse plaats Bleiswijk.