Kat Gompie komt niet uit ontplofte flat Bilthoven

Al meer dan een week lang zit kat Gompie vast in de ontplofte flat in Bilthoven. De kat lijkt niet weg te kunnen van het puin en zijn baasje kan niet bij hem komen.

In Bilthoven is een deel van een flat vorige week ingestort bij een gasexplosie. In het gebouw was een gaslek ontdekt en er waren al acht woningen ontruimd op het moment van de explosie.

Gompie lijkt nu dus niet te weten hoe hij weg kan van het puin.