Juice-vlogger Yvonne moet zeggen dat ze fout zat

Vlogger Yvonne Coldeweijer heeft straf gekregen van de rechtbank. Ze moet op haar YouTube- en Instagram-kanaal Life of Yvonne zeggen dat ze geen gelijk had over zangeres Samantha Steenwijk.

Verboden pillen

In een YouTube-video zei Yvonne Coldewijer dat Samantha Steenwijk verboden pillen gebruikte om zo af te vallen. Volgens de zangeres is dat niet waar. Zij zegt nooit zulke pillen gebruikt te hebben en ging daarom naar de rechter.

De rechter gaf Steenwijk dus gelijk.