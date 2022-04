Wow! Planeten Venus en Jupiter raken elkaar 'bijna' aan

Als je vannacht nog wakker was, had je de kans om twee planeten erg dicht bij elkaar te zien. Venus en Jupiter raakten elkaar bijna aan. Nou ja, zo lijkt het.

De planeten liggen eigenlijk zo'n 690 miljoen kilometer bij elkaar vandaan. Maar vanaf de aarde lijkt het net alsof ze elkaar bijna raken. Dit fenomeen is elk jaar te zien, maar deze keer lijken Venus en Jupiter extra dichtbij elkaar te komen.

Nog een kans

De 'bijna botsing' is gewoon met het blote oog te zien. Moet het natuurlijk niet bewolkt zijn. Voor wie het afgelopen nacht gemist heeft, is er goed nieuws: de komende nacht heb je nog een kans. En voor wie liever blijft slapen, is hier nog een foto: