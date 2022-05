Nieuwswekker: Groep Oekraïners uit fabriek + Nederlander in tennisfinale

Goedemorgen! Nieuwe maand, nieuwe Nieuwswekker. Maar nog steeds met het laatste nieuws en.... Het weer We krijgen vandaag een mix van wolken en zon. Met een temperatuur van 12 tot 15 graden en nauwelijks wind is het goed weer om naar buiten te gaan.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Zo'n twintig Oekraïense burgers zijn vanuit een fabriek in de stad Marioepol naar een andere plek gebracht. In de stad wordt al weken heftig gevochten. Veel Oekraïense burgers en militairen hebben zich verzameld in een staalfabriek, maar zitten daar vast. Een kleine groep mensen, waaronder waarschijnlijk ook kinderen, zijn er nu dus weg. Eerder maakten we deze video over kinderen die in de fabriek zitten:

- Gedoe over een schip met Russische olie. Het schip ligt al een tijdje voor de Nederlandse kust. Het schip wil naar de haven van Amsterdam varen om de lading te lossen. Maar medewerkers van de haven weigeren de olietanker de toegang tot de haven. Dat doen ze om Rusland te straffen voor de oorlog in Oekraïne. Het olieschip blijft voorlopig voor de kust wachten. - De vrouwen van Olympique Lyon en FC Barcelona hebben zich geplaatst voor de finale van de Champions League. FC Barcelona was over twee wedstrijden te sterk voor VfL Wolfsburg. Lyon versloeg Paris Saint-Germain.

Getty

Dit gaat er vandaag gebeuren: - De Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp kan vandaag een belangrijk tennistoernooi in Duitsland winnen. Het zou voor het eerst in 6 jaar zijn dat een Nederlandse man een zogenoemd ATP-toernooi wint. De Deen Holger Rune is zijn tegenstander.

Van de Zandschulp op het ATP-toernooi van München AFP

- Touwtjesspringers opgelet! In Amsterdam wordt vandaag voor het eerst een Jump-rope Open Dag gehouden, touwtjespringen dus. Kinderen kunnen hier kennis maken met met de sport en zelfs een paar trucjes leren. - Nizar El Manouzi ken je misschien wel als presentator Het Klokhuis of van zijn een rol in de misdaadserie Mocro Maffia. Naast acteren en presenteren, studeert hij ook. Hij droomt namelijk van een baan als kinderarts. Genoeg redenen voor Annabelle om bij hem langs te gaan met jullie vragen. Je ziet het interview vanavond in het Jeugdjournaal.

NOS

En dan nog even dit: Durf jij deze gloednieuwe brug in Vietnam over te lopen? Het is de langste glazen brug van de wereld. Hoe lang 'ie precies is, hoor je in deze video.