Oekraïense Sofia wil olympisch kampioen handboog-schieten worden

Ze komt uit Oekraïne en haar droom is om olympisch kampioen handboogschieten worden. Sofia (16) is gevlucht voor de oorlog uit de stad Odessa in Oekraïne. Daardoor leek haar droom niet meer uit te kunnen komen.

Maar in het Brabantse dorp Schaijk krijgt ze nu les om toch de beste handboogschutters te kunnen worden. Met haar moeder en broertje woont Sofia bij een Nederlands gezin. En ze traint veel in de sporthal in het dorp.