Dagboek van Anne Frank nog steeds populair

Alleen in Nederland zijn er al honderdduizenden van verkocht en vandaag is het zelfs voor de honderdste keer gedrukt. Dat betekent dat er een nieuwe versie van het boek is gemaakt, met een nieuwe voorkant:

Het is waarschijnlijk het meest gelezen dagboek van de wereld: het dagboek van Anne Frank. Het is bijna 75 jaar oud, maar wordt nog steeds gelezen.

Het verhaal van Anne Frankis wereldberoemd. Ze was een Joods meisje dat in de Tweede Wereldoorlog met haar familie moest onderduiken. Het gezin verstopte zich voor het Duitse leger in het Achterhuis in Amsterdam. Daar schreef ze haar beroemde dagboek.

Na 2 jaar onderduiken werden Anne en haar familie gearresteerd door de Duitsers en naar kampen gebracht. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog stierf Anne Frank in een concentratiekamp in Duitsland.