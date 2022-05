Nieuwswekker: Weer vogelgriep + explosie na magneetvissen

Goedemorgen en welkom in de nieuwste Nieuwswekker. Het weer is vandaag niet overal hetzelfde. In het noorden is er best wat bewolking en kan er regen vallen, terwijl de zon zich in rest van het land veel laat zien.

Dit heb je misschien gemist: - Magneetvissers in Zuid-Limburg hebben een explosief uit het water gehaald en dat ging niet helemaal goed. Het ding begon te roken en branden, zodra het uit het water kwam. Er raakte gelukkig niemand gewond.

De bom kwam met een enorme knal tot ontploffing Track'88

- Er is weer vogelgriep gevonden in Nederland, dit keer op een boerderij in Lunteren. Alle 90.000 kippen moeten worden doodgemaakt. De vogelgriep is een erg besmettelijk en dodelijk virus voor vogels. Eerder vertelde Marieke erover in het Jeugdjournaal. Op de boerderij van haar ouders was ook ooit vogelgriep.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Bij verschillende boerderijkramen in Drenthe en Noord Nederland wordt de laatste tijd vaak ingebroken. Ook bij de boerderijwinkel van de familie van Agnes (9) en Annemarie (11) hebben ze er last van. Sinds vorig jaar is daar al minstens zeven keer ingebroken. Vanavond hoor je hun verhaal in het Jeugdjournaal. - Bij een festivalterrein in Flevoland wordt de grootste solar carport ter wereld geopend. Dat is een soort parkeerplaats met 90.000 zonnepanelen. Daarmee kan groene stroom opgewekt worden voor zo'n 10.000 gezinnen.

Animatie van het solar carport Solar Fields

En dan nog even dit: Geloof het of niet? Deze kat kan gamen!