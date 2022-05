Kijktip: Een speciaal Jeugdjournaal over oorlog en herdenken

op 4 mei is het om 20:00 uur in heel Nederland twee minuten stil. Dan worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogen daarna herdacht. Op die dag maken we ook een speciaal Jeugdjournaal.

In de extra uitzending vertellen vier volwassenen en kinderen hoe het is om een oorlog mee te maken. Bert Woudstra was 8 jaar toen de Tweede Wereldoorlog begon, Leila maakte zo'n 30 jaar geleden een oorlog mee en Sara en Roma zijn gevlucht voor de oorlog in Syrië en Oekraïne. In de landen waar zij werden geboren is het nog steeds oorlog.

In het Jeugdjournaal vertellen ze hoe het voelde toen de oorlog begon, hoe het was om te vluchten en hoe hun leven nu is. Je ziet het woensdag direct na het gewone NOS Jeugdjournaal om 19:00 uur.