Winnaar van 12,8 miljoen na lange zoektocht gevonden

De Staatsloterij heeft eindelijk de winnaar van een grote geldprijs gevonden. De loterij zocht al een paar weken naar iemand die 12,8 miljoen heeft gewonnen.

De loterij wist natuurlijk niet wie het winnende lot had gekocht. Ze wisten wel dat het lot verkocht was in de gemeente Bleiswijk. Daarom hebben ze in die gemeente alles op alles gezet om de winnaar te vinden. Er ging zelfs een vliegtuigje de lucht in!