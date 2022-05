Journalisten in Nederland vaker gewelddadig behandeld

Onderzoekers zijn bang dat journalisten door dit soort gebeurtenissen minder vaak over criminaliteit schrijven of spreken.

Bijvoorbeeld de moord op Peter R. de Vries. Hij was misdaadverslaggever en wist veel van criminelen. Daarom is hij waarschijnlijk vermoord. Ook werd een journalist met zijn auto de berm in geduwd door boze mensen.

Volgens de onderzoekers is het heel belangrijk dat journalisten in veiligheid hun werk kunnen doen. In Nederland gaat dat volgens hen dus minder goed dan eerst. De afgelopen jaren waren er een aantal gewelddadige gebeurtenissen met journalisten in Nederland.

Journalisten in Nederland voelen zich steeds vaker onveilig. Ze krijgen soms te maken met scheldpartijen, bedreigingen of worden zelfs aangevallen.

In Nederland staat in de wet dat journalisten veilig hun werk moeten kunnen doen. Dat is niet in alle landen zo.

In sommige landen kunnen journalisten straf krijgen, als ze iets opschrijven waar politici het niet mee eens zijn. Dat is bijvoorbeeld zo in Noord-Korea, China en Rusland. In die landen zijn strenge regels over wat je wel en niet mag schrijven.