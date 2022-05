Nieuwswekker: Dodenherdenking + Mislukte stunt

Goedemorgen op deze bijzondere dag. Het is 4 mei, de dag van de Dodenherdenking. Om 20:00 uur is het in heel Nederland twee minuten stil. Dan worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogen daarna herdacht. Het weer Tijdens de herdenking kan het een beetje regenen, maar overdag blijft het droog. Het wordt tussen de 14 en 19 graden.

NOS

Dit heb je misschien gemist: - Bewoners van een flat in Dordrecht konden vannacht niet thuis slapen. Gisteravond brak een zeer grote brand uit op een balkon van één van de woningen. Uiteindelijk stond heel het dak van de flat in brand. Er is niemand gewond geraakt.

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

- Ed Sheeran heeft samen met de Oekraïense band Antytila een nummer uitgebracht. Het gaat over het leven tijdens de oorlog en is binnen een dag meer dan 1,2 miljoen keer bekeken op YouTube. De opbrengst van het nummer wordt gedoneerd aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. - Het is de Spaanse voetbalclub Villareal niet gelukt om te stunten tegen Liverpool. De Engelsen wonnen in Spanje met 2-3 en gaan daardoor naar de finale van de Champions League. De tegenstander in de finale is Manchester City of Real Madrid. Die teams spelen vanavond tegen elkaar.

Virgil van Dijk ANP

Dit is er vandaag in het nieuws: - Om 13:55 uur is de tweede (en laatste) repetitie van S10 op het Eurovisie Songfestival in Italië. Haar halve finale is pas op 10 mei, maar het repeteren is sinds zaterdag bezig. Ze mag maar twee keer repeteren op het grote podium waar straks ook de halve finales zijn.

S10 tijdens de eerste repetitie AVROTROS

- Vanmiddag kun je weer een nieuwe Jeugdjournaal-podcast luisteren. Die gaat over de vraag: Waarom was Hitler zo populair? De podcast kan je vanmiddag beluisteren op Spotify, Apple podcast app, Google podcasts en de Website van Zapp. - En er is vandaag ook een speciaal extra Jeugdjournaal na de gewone uitzending. Die gaat helemaal over oorlog en herdenken. In deze video vertelt Joris er meer over:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Een duiker kreeg een bezoekje van een nieuwsgierige haai. Het dier pakte niet alleen zijn camera af, maar probeerde het ding zelfs op te eten!