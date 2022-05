Het is 4 mei: Waar denk jij aan tijdens de Dodenherdenking?

De nationale herdenking is op de Dam in Amsterdam. Er worden dan kransen gelegd door bijvoorbeeld de koning en koningin. Ook worden toespraken gehouden. Dit jaar bijvoorbeeld door de 19-jarige Tieme de Laat. Hij vertelt over zijn opa die gevangenen hielp in Kamp Vught.

Vanavond om 20:00 uur is het in heel Nederland twee minuten stil. Dan herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna.

Niet alleen in Amsterdam wordt vandaag herdacht. Door heel Nederland zijn er herdenkingen. In Madurodam is zelfs een speciale herdenking voor kinderen.

Extra uitzending

Er is vanavond een speciaal jeugdjournaal. In de extra uitzending vertellen vier volwassenen en kinderen hoe het is om een oorlog mee te maken. Ze praten over hoe het voelde toen de oorlog begon, hoe het was om te vluchten en hoe hun leven nu is. Je ziet het vanavond direct na het gewone NOS Jeugdjournaal om 19:00 uur.