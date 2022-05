Deze mensen maakten allemaal een oorlog mee als kind

Je staat er vast niet iedere dag bij stil, maar veel mensen in Nederland hebben als kind een oorlog meegemaakt. Mensen die heel oud zijn, maar ook kinderen die hier nog maar een paar maanden wonen.

Bert Woudstra was 8 jaar toen de Tweede Wereldoorlog begon, Leila maakte zo'n 30 jaar geleden de Joegoslavië-oorlog mee en Sara en Roma zijn gevlucht voor de oorlogen in Syrië en Oekraïne. In de video hoor je hun verhaal.